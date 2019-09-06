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Общество

На пересечении улиц Юбилейной и Доставалова в Пскове утверждена новая разметка

На перекрестке улиц Юбилейной и Доставалова в Пскове меняется схема движения. Такое решение приняли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, заседание которой проходит 6 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Теперь при движении в сторону Рижского проспекта будут организованы три полосы, одна из которых - только для поворота налево, на улицу Доставалова, а при движении в сторону моста 50-летия Октября – 4 полосы, по одной из которых можно будет поехать только направо, по другой – только налево, по двум – прямо.

Данная разметка уже введена в тестовом режиме, и, по словам заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Градского, оказалась удобной. Сейчас новая схема будет введена на постоянной основе.

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