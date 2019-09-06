Ремонт моста через Кебь завершается на трассе Петербург – Псков

18:22, 06 сентября 2019, ПАИ

На трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в Стругокрасненском районе у деревни Цапелька завершается ремонт моста через реку Кебь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В настоящее время работы идут в левой половине трассы по направлению к Пскову. Полностью они завершаться к концу сентября.

Подрядчик уже закончил устройство гидроизоляции мостового полотна и закрытого дренажа, установил перила, обустроил нижний и верхний слой основания на подходах и сопряжениях. В ближайшее время начнётся укладка асфальта.

В трассе Р-23 ведётся ремонт ещё трёх мостов. На 400-м километре дороги завершаются работы на правой половине моста (в сторону Белоруссии) через реку Великая: на данный момент выполнена гидроизоляция, установлены перила, барьерное ограждение, выполнен дренажный канал, установлено локальное очистное сооружение, в переди – асфальтирование.

На втором мосту через Великую, который расположен на 455-м километре, плава половина по направлению к Белоруссии уже отремонтирована, на левой – разбирают мостовое полотно.

На 514-м километре трассы на мосту через ручей Синий со стороны Белоруссии обустроена переходная плита, сейчас работы ведётся со стороны Пскова. Для этого на объекте выполнено погружение временного шпунтового ограждения, устройство шандорной стенки и продолжается разборка земляного полотна.