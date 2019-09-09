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Общество

9 тысяч пачек сигарет нашли пограничники в поездах в Себежском и Пыталовском районах

В Себежском и Пыталовском районах в железнодорожных пунктах пропуска сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения через госграницу сигарет. В общей сложности были изъяты 9 тысяч пачек сигарет стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления.

В частности, в Себеже специалисты нашли в сыпучем грузе коробки с сигаретами, которые были завернуты в черный полиэтилен. В пункте пропуска «Убылинка» Пыталовского района в грузовом автомобиле «Даф» стражи границы также обнаружили сигареты – их спрятали в технологических полостях приборной панели и под обшивкой салона.

Табачную продукцию изъяли и передали в таможню.

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