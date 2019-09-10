В России может появиться ещё один выходной день

12:50, 10 сентября 2019, ПАИ

В России может появиться ещё один выходной день, сообщает RNS. 10 сентября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предлагает сделать нерабочим следующий день после Пасхи.

Законопроект еще в 2017 году разработали депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Авторы документа считают, что «установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».

«Это позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период», - говорится в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что понедельник, следующий за днем Воскресения Христова, во многих странах Западной Европы является выходным днем.