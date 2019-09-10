Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области

19:26, 10 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области на базе паломнического центра в Печорах проходит восьмая, заключительная смена проекта «Волонтеры наследия» в рамках программы «Волонтёры культуры» нацпроекта «Культура». Она продлится до 14 сентября. В мероприятии принимают участие 190 добровольцев из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В день открытия смены начальник управления общественных программ и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская поприветствовала участников проекта от имени главы региона Михаила Ведерникова. «Самая правильная идеология, которая нужна нам всем — добровольчество. Что может быть светлее, чем желание человека делать что-то для общества, для других людей, чтобы жизнь вокруг нас стала лучше», — отметила Наталья Плявинская и пожелала добровольцам плодотворной работы.

Успехов волонтерам пожелал и глава Печорского района Дмитрий Сопотов.

В рамках смены волонтёры в первой половине дня проводят работы по благоустройству территорий Свято-Успенского Печерского монастыря и Изборской крепости. После работ добровольцы по желанию посещают мастер-классы и обучающие семинары. А вечером для них предусмотрена культурная программа и посиделки у костра.

Проект «Волонтеры наследия» организован при сотрудничестве министерства культуры России, администрации Псковской области и Псковской епархии. Благодаря программе нацпроекта «Культура» в Печорах и Изборске уже успели побывать более 1,5 тысяч добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, в Святогорском и Елизаровском монастырях. Кроме того, волонтеры в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре и в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района. Чем живет волонтерский лагерь в Псково-Печерском монастыре, можно прочитать здесь>>>

«Проект «Волонтеры культуры» рассчитан на 6 лет. Мы надеемся, что в следующем году он вернется в Печоры, потому что здесь создана подходящая инфраструктура. Министерство культуры готовит регламент по допуску волонтеров для работы с объектами культурного наследия. Если все пройдет успешно, то в следующем году под руководством опытных реставраторов волонтеры смогут работать над восстановлением памятников архитектуры», — отметил координатор проекта Александр Шепелев.