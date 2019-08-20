«Волонтёры наследия»: Чем живет волонтерский лагерь в Псково-Печерском монастыре

12:06, 20 августа 2019, ПАИ

В Псковской области проходит практическая сессия «Волонтёров наследия». Это одно из мероприятий в рамках программы «Волонтёры культуры» нацпроекта «Культура». В Псково-Печерский монастырь едут волонтеры из самых разных уголков России, чтобы своим трудом помогать, поддерживать, участвовать.

Кто живёт в лагере

«В рамках этого проекта ребята приезжают для восстановления памятников. Общие число людей у нас заявлено на этот лагерь почти 2 тысячи человек», - рассказал помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно - общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов.

Всего заявлены 7 смен. География участников проекта обширна — от Камчатки до Дагестана и Ингушетии. Всем участникам проекта компенсируют затраты на поездку.

Самому юному — 18 лет, самому опытному — 77 лет.

«Это очень классная вещь, ведь она помогает интегрировать культуры, которыми богата наша страна», - отметил Николай Крутов.

Работа длится 4 часа в день. На работы все выходят под руководством бригадира. Он определяет фронт работ, консультирует.

Чем живёт лагерь

Поработал? Отдыхай. Досуговая программа разнообразна.

Во-первых особое внимание уделено спорту. В паломническом центре есть вся необходимая инфраструктура для этого.

Кроме того, проводятся мастер-классы совместно со специалистами ВООПИК. Работают три мастерских: по камню, металлу и дереву.

А еще в лагере показывают киноленты.

«Но больше всего меня удивило, какой популярностью пользуется миссионерская работа. Волонтеры общаются с братьями монастыря», - добавил Николай Крутов.

Он отметил, что опытные волонтеры и молодежь в ходе работы и совместных мероприятий общаются на самые разные темы. «И это здорово, молодежь перенимает опыт от пожилых людей», - добавил спикер.

Каждый день лагеря заканчивается кострами, на углях пекут картошку, беседуют.

Задачи проекта

Практическая сессия продлится до 8 сентября.

«Одна из идей владыки Тихона, чтобы силами добровольцами не то, чтобы реставрировать памятники, но хотя бы консервировать их, привести в более надлежащий вид, сохранить для потомков», - уточнил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно - общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов.

На данный момент волонтеры уже добились значительных результатов: благоустроены парки, выполнены работы по покраске и починке. Работают участники проекта не только в Печорах, но и в Изборске, в Снетогорском монастыре.

Но главное, подчеркивают в министерстве культуры, выступившем организатором проекта, - волонтеры получают бесценный практический опыт общения, знакомятся с памятниками, историей и культурой края. Для 2000 участников «Волонтёры наследия» - это своего рода школа для самопознания и самоопределения.