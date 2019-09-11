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Общество

14 должников из Островского и Пыталовского района получили повторные штрафы

Судебные приставы ОСП Островского и Пыталовского районов навестили 14 должников, которые вовремя не оплатили свои административные штрафы. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, после визита приставов пять граждан получили наказание в виде удвоения неоплаченного штрафа, еще восемь человек - по 20 часов обязательных работ. Один должник получил дополнительный штраф в размере тысячи рублей.

Среди принимавших «в гости» приставов был должник, не оплативший сразу три административных штрафа. На него составили три административных протокола, по каждому из которых он должен отбыть наказание в виде 20 часов обязательных работ. 

 

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