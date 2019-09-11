«Боевой» КАМАЗ – участник «Дакара» приедет на ралли «Псков Ганзейский»

10:36, 11 сентября 2019, ПАИ

«Боевой» КАМАЗ, участвовавший в ралли-марафонах «Дакар», приедет на финал Кубка России – международное ралли «Псков Ганзейский». Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«Очень горжусь, что при поддержке секретаря Российской автомобильной федерации Светланы Шаховой нам удалось достигнуть этой договорённости с руководителем гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимиром Чагиным», - сказал Олег Мыслевич. Он отметил, что переговоры велись и в другие годы, но из-за высокой занятости команды «КАМАЗ-мастер» им не удавалось приехать на ралли в Псков. «Хорошо, что в этом году так сложились звёзды, и псковичи смогут увидеть настоящий «боевой» КАМАЗ, причём не только на площадке в Пскове, но и на трассе гонки», - добавил президент областной Федерации автоспорта.

По его словам, автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» вечером 27 сентября примет участие в городском суперспецучастке «Кубок Княгини Ольги». 28 сентября КАМАЗ проедет первую секцию ралли. А с 12:00 до 13:30 он будет находиться в сервисном парке ралли, который расположится в центре Пскова вблизи парковки туристических автобусов на улице Карла Маркса (территория бывшей автостанции напротив общежития ПсковГУ). Там будет организована фотосессия с легендарным грузовиком.

Один из пилотов команды «КАМАЗ-мастер» - уроженец Великих Лук Антон Шибалов. В этом году он впервые в своей карьере выиграл международное ралли-рейд «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Международное ралли «Псков Ганзейский» состоится с 26 по 28 сентября. Оно будет также носить статус третьего этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, финала Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Гонщикам предстоит преодолеть 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

Приём заявок на участие в ралли ведётся в рабочие часы по телефону/факсу (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru. Завершится он в 18:00 20 сентября. 23 сентября будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами.