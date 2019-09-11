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Общество

Гимн Псковской области планируется исполнять на сессиях регионального парламента

Гимн Псковской области, над которым идёт работа в регионе, планируется исполнять на первой и последней сессиях очередного созыва областного Собрания. Внесение соответствующих изменений в регламент законодательного органа одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 11 сентября.

Также предлагается установить дату окончания парламентских каникул - 10 сентября. Связано это с тем, что ежегодно до 15 сентября парламентариям необходимо принять решение о величине прожиточного минимума в Псковской области.

Вносимые изменения также касаются полномочий секретаря сессии и парламентского часа, доклад к которому вменяется готовить администрации Псковской области. К тому же изменится порядок ежегодного отчёт губернатора региона.

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