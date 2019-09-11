Стратегию развития туризма России до 2035 года планируется принять в ближайшие дни

12:26, 11 сентября 2019, ПАИ

Стратегию развития туризма России до 2035 года планируется принять в ближайшие дни. Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец на деловом завтраке с главами субъектов РФ в рамках Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Санкт-Петербурге 11 сентября.

Ольга Голодец уверена, что стратегия станет новым импульсом развития туристической отрасли в России. По ее словам, турпоток в РФ достиг 67 млн человек, и эта цифра с каждым годом увеличивается. В дальнейшем, уточнила Ольга Голодец, необходимо повышать доступность природных, культурных и исторических достопримечательностей России, а также безопасность туризма. «Когда мы отправляемся в путешествие, мы должны быть уверены, что оно будет не только комфортным, но и благополучным. Есть четкие запросы от населения, и под них формируются новые программы развития», - пояснила вице-премьер.

Действующая Стратегия развития туризма рассчитана до 2020 года включительно. Новый документ предполагает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет повышения доступности и качества услуг, роста инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов федерации. В частности, в новой концепции прописано комплексное развитие инфраструктуры туркластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. Стратегия предусматривает продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках.