Завершается ремонт дороги Псков – Родина

12:47, 11 сентября 2019, ПАИ

Ремонт дороги Псков – Родина в Псковском районе завершается, подрядчику осталось нанести разметку из термопластика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее на трёхкилометровом участке дороги были заменены водопропускные трубы, расширена проезжая часть и уложен новый асфальт, обустроены 550 метров тротуара и четыре автобусные остановки. Гарантия на верхний слой асфальта и на покрытие тротуара составляет 4 года, на дорожную разметку - 2 года, а на нижний слой дороги – 5 лет.

Ремонт проводился по многочисленным просьбам жителей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На работы из федерального бюджета были выделены более 30 млн рублей.

Всего в этом году в Псковской области в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли более 50 участков региональных и местных автодорог. На ремонты выделены около 2 млрд рублей, из которых 450 млн направлены на дороги в составе Псковской агломерации: в Пскове это улицы Юбилейная, Железнодорожная, Рельсовая и Паровозный проезд.