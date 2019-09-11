Справочник о допобразовании школьников выпустила газета «Псковская правда»

16:25, 11 сентября 2019, ПАИ

Медиахолдинг Псковской области и газета «Псковская правда» выпустили новый справочник «Дополнительное образование школьников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Псковская правда».

В буклете содержится актуальная информация о дополнительном образовании и развитии школьников: подготовка к школе, подготовка к Единым государственным экзаменам, творческие студии и спортивные секции, танцевальные группы и языковые курсы.

Справочники будут распространяться бесплатно во всех школах Пскова среди учеников вторых и пятых классов. Благодаря ему родители узнают, куда отправить ребенка после школы, чем занять на выходных, какой кружок, секцию или экскурсию выбрать.

В справочнике есть несколько тематических разделов, в каждом из которых – список учреждений, адреса, ссылки на официальные сайты и контакты полезных учреждений. В сборнике также размещена информация о портале «Навигатор дополнительного образования. Псковская область».