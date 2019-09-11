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Общество

В ближайшие часы в северных районах Псковской области усилится ветер

В Псковской области в ближайшие часы возможно усиление ветра. Как рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по региону, непогода затронет в основном северные районы.

Ожидается ветер южных и юго-западных направлений порывами до 16 метров в секунду.

В ведомстве порекомендовали жителям северных районов и города Пскова принять необходимые меры. В первую очередь это касается контроля за местонахождением детей — спасатели советуют удостовериться, что дети находятся дома или в зданиях, где проходят кружки и секции, а не гуляют в эти часы по улице. Кроме того, рекомендовано убрать транспортные средства из-под деревьев и легких конструкций, с балконов унести белье и коробки.

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