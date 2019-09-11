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Общество

Грузинский сквер построят в Таллине за 177 тысяч евро

Фото: управа Кесклинна (DELFI Эстония)

Строительство Грузинского сквера началось в Таллине на территории зеленой зоны Рауа. Как пишет DELFI Эстония, открытие сквера запланировано в конце октября.

Новый сквер оформят в характерном для эстонского культурного пространства стиле с отсылками к грузинской культуре. В центре – грузинский символ солнца с семью лучами (Борджгали). Кусты на территории сквера будут символизировать виноградники. На территории сквера построят пешеходные дорожки из гранита, бетона и гранитной крошки. В парке оставят место для тематической скульптуры.

Стоимость работ – 177 тысяч евро. Отмечается, что из зеленой зоны Рауа решено сделать Грузинский сквер, поскольку в 1920-1921 годах рядом находилось первое представительство Республики Грузия в Эстонии.

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