Опасным для жизни суррогатом торговала жительница Пустошкинского района

21:16, 11 сентября 2019, ПАИ

Опасной для жизни и здоровья спиртосодержащей продукцией торговала жительница одной из деревень Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Следствие установило, что в мае женщина продала местному жителю спиртосодержащую жидкость под видом пищевого продукта. Судебный эксперт затем установил, что реализованная жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, поскольку в ней содержится ацетон.

За сбыт суррогата женщине предъявили обвинения по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.