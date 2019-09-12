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Общество

Утверждено Положение о звании «Почётный гражданин Псковской области»

12 сентября депутаты Псковского областного Собрания приняли проект постановления «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 12 сентября.

Согласно документу, звание «Почётный гражданин Псковской области» присваивается за исключительные заслуги перед областью и её жителями. В год награда присуждается только одному человеку. Кандидат на звание должен проживать в регионе не менее 20 лет, иметь такой же минимальный трудовой стаж, медаль «За заслуги перед Псковской областью» или государственные награды РФ либо СССР.

Общественная палата Псковской области должна представить гражданина к присвоению звания в региональный парламент, документы рассматривают все комитеты облсобрания. Решение о присвоении звания принимается коллегиально на сессии.

Звание «Почетный гражданин Псковской области» включает в себя нагрудный знак, удостоверение и единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Кроме того, почетных граждан заносят в соответствующую Книгу, становятся почетными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных госпраздникам и памятным датам региона. Посмертно эта награда вручаться не будет.

Инициатором введения звания «Почетный гражданин Псковской области» выступил глава региона Михаил Ведерников.

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