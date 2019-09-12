Более 4 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Псковской области с января

13:13, 12 сентября 2019, ПАИ

С 1 января по 10 сентября в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с укусами клещей обратились 4 тыс. 178 человек, в том числе 957 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Клещи покусали 1 тыс. 303 жителей Пскова (312 детей) и 309 жителей Великих Лук (75 детей). Пострадавшие от этих насекомых зарегистрированы во всех районах региона, наибольшее количество обращений – в Опочецком (273), Псковском (215), Невельском (217), Плюсском (160), Островском (158) и Стругокрасненском (154), Гдовском (146), Печорском (140), Порховском (132) и Себежском районах (126). Кроме того, с укусами клещей в медицинские организации региона обратились 14 жителей Ленинградской области (в том числе 7 детей), 4 жителя Мурманской области (2 ребенка), по 2 жителя Московской и Тульской области, 1 уроженец Казани.

Иммуноглобулин введен 154 людям, в том числе 149 детям. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 3 тыс. 558 человек (355 детей).

В микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 2 тыс. 417 клещей, снятых с людей. 3 из них оказались переносчиками энцефалита, 524 – боррелиоза, 44 – моноцитарного эрлихиоза, 9 – гранулоцитарного анаплазмоза. Из объектов окружающей среды были изъяты 19 клещей, у 2 насекомых выявлены признаки боррелиоза.

Акарицидные обработки в регионе были проведены на площади 494,138 га, в том числе в 94,388 га – в летних оздоровительных лагерях.

За прошедшие семь дней, с 4 сентября по 10 сентября, клещи покусали в Псковской области 101 человека, из них 13 - дети. Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Пскове (47), Невельском районе (11) и Печорском районе (6). Не зафиксировано обращений с укусами клещей на территории Бежаницкого, Великолукского, Дновского, Куньинского, Новоржевского, Новосокольнического, Палкинского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Стругокрасненского, Усвятского районов.