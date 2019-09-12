Псковский «Тополек» празднует 75-летие со дня образования

18:05, 12 сентября 2019, ПАИ

12 сентября в Пскове детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополек» празднует 75-летие со дня образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в торжественном мероприятии приняли участие представители областной и городской администраций, Псковской городской Думы, городского управления по образованию, коллектив и воспитанники учреждения.

Собравшимся рассказали о создании и истории детского сада, после чего слово взял первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников. Он заявил, что юбилей является хорошим поводом вспомнить заслуги людей, стоящих у истоков создания учреждения и отдавших много сил для его функционирования. «Сегодня хочется отдать дань уважения нашим землякам, которые восстанавливали город после разрушений войны, которые вложили не только физические усилия, но и душу в будущее наших детей. Низкий поклон», - сказал Геннадий Барышников и адресовал поздравления заведующей детским садом № 49 Ирине Горячевой и всем сотрудникам.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин констатировал, что у заведения богатая история. Он добавил, что все вложения в «Тополек» не были напрасными, и сейчас учреждение «приносит огромную пользу и радует глаз». Народный избранник обратил внимание, что у сотрудников сада «Тополек» особое отношение к работе. «Вы все здесь действительно по призванию, педагоги по состоянию души. А это очень важно в работе с детьми, и в большей мере с особенными детьми, которые посещают ваше учреждение», - заявил Григорий Турчин.

Депутат зачитал поздравительный адрес от и. п. главы Пскова Елены Полонской и вручил Ирине Горячевой цветы и подарок. Слова благодарности и поздравление главы города адресованы заведующей детским садом с 1984 по 2010 годы Тамаре Потебне.

Также слова поздравлений в этот день прозвучали от уполномоченного по правам ребенка Псковской области Наталии Соколовой и главного специалиста управления образования администрации города Пскова Галины Козеряцкой.

Все сотрудники получили благодарственные письма, лучшие - почетные грамоты комитета по образованию, главы города, администрации Пскова и ценные подарки.

Детский сад «Тополек» открылся в конце августа 1944 года. Тогда он был детским садом № 2 и работал для детей, чьи отцы и деды защищали Родину от фашистских захватчиков. В 1985 году учреждение стало ясли-садом № 49 с присвоением номера и названия «Тополек». С 1998 года там воспитываются дети с нарушением зрения.

В сентябре 2016 года детсад № 49 распахнул двери после капитального ремонта. В течение года был проведен демонтаж перегородок, укреплен фундамент, проведен капремонт отопления. На эти цели было направлено порядка 33 млн рублей из средств консолидированного бюджета. После ремонта вместимость учреждения увеличилась с 62 до 90 человек. С 1 сентября 2019 года в дошкольном учреждении числятся 109 детей, 13 из них - инвалиды. В детском саду работают 38 сотрудников, среди них есть 22 профильных специалиста.