ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

20:23, 12 сентября 2019, ПАИ

Цена «автогражданки» для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

По словам Моисеева, стоимость полиса может снизиться в 3-4 раза при правильном использовании новой тарификации, и только для «идеальных» водителей.

«Идеальный» водитель, со слова замминистра финансов, выглядит так: это человек моложе 50 лет, проживающий в Центральной России и который имеет водительский стаж 30 лет, при это ни разу не попадавший в ДТП, а на его авто установлен тахограф. Для него цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей.

Согласно оценкам Российского союза автостраховщиков, самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.