0
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
19:49
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
16:10
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Еще новости
Общество

ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена «автогражданки» для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

По словам Моисеева, стоимость полиса может снизиться в 3-4 раза при правильном использовании новой тарификации, и только для «идеальных» водителей.

«Идеальный» водитель, со слова замминистра финансов, выглядит так: это человек моложе 50 лет, проживающий в Центральной России и который имеет водительский стаж 30 лет, при это ни разу не попадавший в ДТП, а на его авто установлен тахограф. Для него цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей.

Согласно оценкам Российского союза автостраховщиков, самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
12 сентября 2019
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме

Идет загрузка...