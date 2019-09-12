Псковским первокурсникам напомнили об ответственности за правонарушения

21:04, 12 сентября 2019, ПАИ

Во Всероссийский день трезвости, 11 сентября, сотрудники регионального управления МВД России напомнили студентам Псковского Государственного университета и колледжа строительства и экономики о юридической ответственности за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Ольга Мирвалиева рассказала о деятельности оперативных подразделений Управления и привела несколько примеров резонансных уголовных дел, где в незаконный оборот наркотиков были вовлечены, в том числе, студенты одного из вузов региона.

Заместитель Председателя Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Афанасьев проинформировал студентов об основах кибербезопасности и способах мошенничества в сети «Интернет». В своем выступлении общественник напомнил аудитории о том, как не стать «жертвой» чужой преступной деятельности и самому не преступить закон.