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Общество

В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что внешний вид и одежда школьников должны соответствовать «общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер» — это требование прописано в действующих актах. Но при этом школы не должны препятствовать в доступе учащихся к образовательному процессу, добавили в Минпросвещения.

9 сентября стало известно, что школьника в Красноярском крае захотели отстранить от занятий из-за прически, как у Златана Ибрагимовича. Родители были не против прически, но педагоги настаивали, что это противоречит уставу учебного заведения.

Через несколько дней министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями четвероклассника из Сосновоборска и признала прическу его личным делом. Она отметила, что школа имеет право лишь рекомендовать учащимся определенные нормы делового стиля.

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