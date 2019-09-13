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Общество

Число россиян по итогам 2019 года сократится на 284,8 тысяч человек

Число россиян по итогам 2019 года сократится на 284,8 тыс. человек. С таким прогнозом выступили в Минэкономразвития, отметив, что это на треть больше, чем подразумевалось планом по достижению национальных целей развития, пишет газета «Известия».

В ведомстве отметили, что использовали при подготовке документа данные из «Демографического прогноза Росстата». В Росстате не стали комментировать оценки министерства, но напомнили, что ведомство делает собственный демографический прогноз до 2036 года. Низкий вариант прогноза ведомства в этом году предполагает естественную убыль населения на 259,5 тыс. человек, средний — на 208,4 тыс., высокий — на 123,3 тыс.

Новая оценка Минэкономразвития оказалась пессимистичнее, чем самый мрачный прогноз статистиков. Уже за январь-июль естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек.

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