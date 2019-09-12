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Экономика

Полтонны лука и картофеля из Белоруссии запретили ввозить в Псковскую область

Полтонны овощей из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Продукция была задержана в фитосанитарном карантинном пункте «Лобок» в Невельском районе на российско–белорусской границе. Должностные лица провели досмотр автомобиля, перевозившего 200 килограммов репчатого лука и 300 килограммов картофеля с территории Белоруссии. В ходе документарной проверки установлено, что на партию продукции высокого фитосанитарного риска отсутствует фитосанитарный сертификат.

Ввоз овощей на территорию Российской Федерации запрещен. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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