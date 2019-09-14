Узнать происхождение своего рода по фамилии смогут россияне
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин заявил о возможности по фамилии определить происхождение своего рода. Об этом пишет lenta.ru.
По словам Алексея Мосина, в древние времена фамилии давали по отличительному признаку человека – от хромоты и заикания до характера.
Ученый считает, что первым делом необходимо расспросить о фамилии своих старших родственников, после этого – посетить архивы. С методикой поиска помогут родословные общества, но нужно быть осторожным – можно нарваться на мошенников, которые за деньги делают фейковую родословную.
При этом Алексей Мосин предупредил, что это процесс довольно сложный — велика вероятность, что придется обратиться в архивы разных городов или писать запросы в другие страны.
Еще одной сложностью Мосин назвал перевод старых документов. В частности, нередко проблемы возникают при расшифровке скоропись XVII-XVIII веков.