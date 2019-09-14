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Общество

Узнать происхождение своего рода по фамилии смогут россияне

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин заявил о возможности по фамилии определить происхождение своего рода. Об этом пишет lenta.ru.

По словам Алексея Мосина, в древние времена фамилии давали по отличительному признаку человека – от хромоты и заикания до характера.

Ученый считает, что первым делом необходимо расспросить о фамилии своих старших родственников, после этого – посетить архивы. С методикой поиска помогут родословные общества, но нужно быть осторожным – можно нарваться на мошенников, которые за деньги делают фейковую родословную.

При этом Алексей Мосин предупредил, что это процесс довольно сложный — велика вероятность, что придется обратиться в архивы разных городов или писать запросы в другие страны.

Еще одной сложностью Мосин назвал перевод старых документов. В частности, нередко проблемы возникают при расшифровке скоропись XVII-XVIII веков.

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