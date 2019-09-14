Псковская область вошла в число регионов с самыми дешевыми подержанными автомобилями

09:00, 15 сентября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов с самыми дешевыми подержанными автомобилями, сообщает «Российская газета».

Самая низкая средняя стоимость автомобилей с пробегом зафиксирована в Курганской области - 313,2 тыс. рублей. Немногим выше средний ценник на вторичном авторынке Республики Алтай - 313,4 тыс. рублей. Далее в рейтинге регионов России с наиболее низкой средней стоимостью подержанных автомобилей идут Новгородская область (336,1 тыс. рублей), Псковская область (339,2 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (343,3 тыс. рублей).

Выгоднее всего можно продать подержанный автомобиль в Сахалинской области. Здесь максимальная в России стоимость перепродажи машин - 725,1 тыс. рублей. В Москве и Московской области стоимость машин с пробегом лишь немногим выше 700 тысяч рублей. На третьем месте идет Приморский край с показателем 645,4 тыс. рублей, затем - Чукотский автономный округ со средней ценой в 627,3 тыс. рублей. Замыкают пятерку регионов с самыми дорогими подержанными машинами Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь их средняя стоимость колеблется на уровне 601,4 тыс. рублей.