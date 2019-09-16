По статье «посредничество во взяточничестве» возбуждено дело в отношении замглавы судебных приставов Петербурга

11:08, 16 сентября 2019, ПАИ

В отношении задержанной в Пскове заместителя главы судебных приставов Санкт-Петербурга Марины Окрушко возбуждено уголовное дело по статье 291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере). Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издание, уголовное дело завело Следственное управление следственного комитета Псковской области.

Планируется организовать в Санкт-Петербурге неотложные следственные действия, в частности, провести обыски по месту работы Марины Окрушко.

Замглавы судебных приставов Санкт-Петербурга задержали в Пскове 15 сентября. По предварительным данным, женщина передавала деньги коллеге из Пскова.

В службе судебных приставов Санкт-Петербурга от комментариев отказались. В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области Псковскому агентству информации сообщение о задержании также не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.