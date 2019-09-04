Аренда экскаватора и другой спецтехники на выгодных условиях

10:50, 16 сентября 2019, ПАИ

Аренда экскаватора - популярная услуга, которую оказывают многие компании. Если вы хотите заключить договор на выгодных условиях, изучите предложение от компании «ПМК-Транзит». Она располагает собственным парком современных машин разного целевого назначения. Экскаваторы на гусеничном ходу – одни из популярных машин, с помощью которых можно решить ряд строительных задач.

Аренда спецтехники от представленной компании – это возможность сократить расходы и обеспечить быстрое оснащение площадки необходимыми машинами. Специалисты регулярно проводят техническое обслуживание установок, чтобы они находились в исправном состоянии. При поступлении заявки в удобное для заказчика время спецтехника оперативно доставляется на объект. При необходимости проводятся консультации, чтобы клиент смог подобрать подходящую по характеристикам модель для выполнения запланированных работ.

Ассортимент спецтехники.

Услуги спецтехники востребованы как в строительстве, так и в различных отраслях промышленности, при транспортировке и хранении грузов, ремонте дорог. Использование современного технического оснащения позволяет экономить время за счет автоматизации отдельных процессов. Поскольку темпы строительства растут, требования к возводимым строениям становятся строже, то производители совершенствуют машины, расширяют их функционал. Современные модели разного целевого назначения представлены в автопарке компании «ПМК-Транзит». На выгодных условиях можно арендовать:

экскаваторы на колесном и гусеничном ходу;

погрузчики;

бортовые грузовые автомобили;

бульдозеры и грейдеры;

автовышки;

краны-манипуляторы;

буровые установки;

автобетононасосы.

Каждая из категорий представлена моделями с разными техническими характеристиками. Арендодатель поможет подобрать подходящую технику. Для этого нужно указать условия эксплуатации, тип запланированных работ, их объем и уровень трудоемкости. В заявке нужно указать адрес и время доставки спецтехники. С каждым клиентом заключается официальный договор. При долгосрочной аренде предусмотрены скидки, которые рассчитают менеджеры. Поскольку техника постоянно поддерживается в исправном техническом состоянии, то она оперативно доставляется на объект. Для эффективного использования проводится инструктаж.