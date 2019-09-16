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Общество

Усиление ветра ожидается в Псковской области в ближайшие часы

16 сентября с 13:00 до 16:00 в Псковской области ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном ветре рекомендуется убрать вещи со двора и балконов, закрыть окна. Автомобиль по возможности необходимо поставить в гараж, при отсутствии гаража машину лучше парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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