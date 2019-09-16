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Общество

Калужские школьники посетят Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

20 детей и 2 взрослых из Калужской области в рамках программы «Моя Россия» маршрута «Духовные истоки» посетят музеи и православные святыни Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Поездка группы началась 15 сентября и продолжится до 19 сентября. За это время гости посетят культурно-исторические достопримечательности Великого Новгорода, Пскова, Печор и Изборска. В числе участников мероприятия — школьники, которые являются победителями конкурсов и олимпиад, одарённые дети.

В Псковской области в рамках программы «Моя Россия» разработан четырёхдневный маршрут «Духовные истоки», в который включены наиболее известные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор и Пушкинских Гор. Планируется, что Псковскую область посетят более тысячи школьников из разных регионов России.

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