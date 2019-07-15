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Общество

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

В рамках культурно-просветительской программы «Моя Россия» Псковскую область посетят 1100 школьников из Сибирского, Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из города Севастополя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, экскурсии запланированы с сентября по ноябрь.

Для учащихся разработан четырехдневный маршрут «Духовные истоки», который включает в себя самые популярные памятники истории и объекты культурного наследия Пскова, Изборска, Печор. Впервые в программу вошло посещение Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Первых юных гостей в рамках программы «Моя Россия» Псковская область приняла в 2016 году. За три месяца по туристскому маршруту проехали более 600 школьников.

В 2018 году в регионе был подготовлен маршрут, связанный с именем Александра Невского. С ним ознакомились почти 1,5 тысяч детей из различных регионов Российской Федерации.

Программу «Моя Россия» реализует Министерство культуры РФ для популяризации культурного наследия народов России и приобщения молодежи к культуре и истории страны в рамках национального проекта «Культура». Расходы на пребывание учащихся и сопровождающих финансирует федеральный бюджет.

Партнер программы - Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).

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