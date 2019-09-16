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Псковичи заняли первые места на чемпионатах России по велоспорту

Велосипедисты Псковской области заняли призовые места на завершившихся мужских и женских чемпионатах России по велоспорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, победу в парной гонке на 25 километров в Хабаровске одержала Маргарита Сырадоева. В 2018 году она становилась чемпионкой России в групповой гонке на 120 километров.

Спортсмены Михаил Чирухин и Тимофей Шерстнев стали вторым и третьим соответственно, проиграв москвичу меньше минуты на Чемпионате России в Майкопе. Дисциплина — многодневка, 7 этапов, свыше 60 участников.

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