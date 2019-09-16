Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Псковской области в октябре

15:10, 16 сентября 2019, ПАИ

С 1 по 31 октября в Псковской области пройдёт месячник по уборке и благоустройству территорий, который должен помочь решить проблемы со стихийными свалками. Об этом было объявлено на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Вывозить собранный мусор с мест субботников, как и в прошлом году, будет компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил участникам заседания активизировать претензионную работу по случаям со стихийными свалками, в том числе используя положительный опыт других регионов в вопросе привлечения к ответственности собственников земельных участков, на которых скопился мусор.