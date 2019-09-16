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Общество

Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы

В последние месяцы в разы снизилось количество обращений граждан на «горячую линию» по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами.  Об этом заявил член общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Алексея Кириллова, в связи с снижением количества обращений, поступающие вопросы можно решать в «ручном режиме». «В октябре запланирован ряд семинаров, на которых мы с собственниками будем разбирать проблемные вопросы, в том числе и по обращению с твердыми коммунальными отходами», — заметил он.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов отметил, что старт реформы по обращению с ТКО прошел в Псковской области удовлетворительно, но работы по настройке системы еще много. Такой формат рабочих встреч региональных властей с общественниками и представителями муниципалитетов станет еженедельным.

Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области является компания «Экопром». У регионального оператора действует «горячая линия» по обращению с ТКО: 8-800-234-24-23 (телефон бесплатный и действует по всей России). Также с вопросами по начисленным платежам можно обращаться в областной комитет по строительному и жилищному надзору (+ 7 (8112) 29-98-21).

С марта при администрации Псковской области также начала работать «горячая линия» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами по телефону 8-(8112)-299-105. 

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