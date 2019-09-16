Варианты взаимодействия между проектом ОНФ «Генеральная уборка» и властями Пскова поручил разработать вице-губернатор

17:25, 16 сентября 2019, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко предложил создать систему эффективного взаимодействия между представителями проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» и администрацией Пскова. Об этом он заявил на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Виктора Остренко, создание такой системы необходимо для оперативного решения проблем с мусором на улицах города.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил в течение недели проработать варианты и представить их на следующем заседании.