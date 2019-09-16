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Общество

Варианты взаимодействия между проектом ОНФ «Генеральная уборка» и властями Пскова поручил разработать вице-губернатор

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко предложил создать систему эффективного взаимодействия между представителями проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» и администрацией Пскова. Об этом он заявил на рабочем совещании в администрации региона по теме обращения с ТКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам Виктора Остренко, создание такой системы необходимо для оперативного решения проблем с мусором на улицах города.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил в течение недели проработать варианты и представить их на следующем заседании.

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Варианты взаимодействия между проектом ОНФ «Генеральная уборка» и властями Пскова поручил разработать вице-губернатор Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы 12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром» Месячник по уборке и благоустройству пройдет в Псковской области в октябре Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО Кампания по сбору макулатуры пройдет в Псковской области Святослав Колинко: С компанией «Экопром» построена хорошая работа по вывозу мусора с острова Залита Михаил Ведерников вновь встретится с жителями Талабских островов в конце сентября Михаил Ведерников: Наша задача максимально благоустроить остров Залита
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