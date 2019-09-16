Необходимым инвентарем обеспечила компания «Экопром» участников Всероссийского субботника в Пскове

17:56, 16 сентября 2019, ПАИ

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области обеспечила участников Всероссийского экологического субботника в Пскове, который состоялся 14 сентября, необходимым инвентарем - специальными пакетами для сбора мусора и граблями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

К акции присоединились свыше 60 человек. Волонтеры привели в порядок зеленую зону вдоль улицы Коммунальной от Ольгинской набережной до улицы Максима Горького.

Организаторы субботника - председатель ОЭОД «Зелёная Россия» по Псковской области Дарья Парфенова и Псковский городской молодёжный центр.