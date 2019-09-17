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Общество

Псковские пожарные отметили праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина (ВИДЕО)

17 сентября в Пскове в пожарной части на улице Коммунальной состоялось празднование в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин отметил, что икона является покровительницей пожарных и оберегом от пожаров. По его словам, начиная с 1992 года каждый год в пожарной части на улице Коммунальной проходит торжественный молебен в честь этой иконы, написанной в 1992 году, которую священнослужители Псково-Печерского монастыря подарили сразу после строительства части.

«Сегодня мы отмечаем праздник иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, которая считается заступницей от огня. Такие мероприятия ежегодно 17 сентября проходят в пожарных частях и храмах. Проведение благодарственного молебна способствует обретению надежной духовной опоры в профессиональной деятельности пожарного», - отметил Владимир Якунин. Он пожелал собравшимся здоровья, успехов и «сухих рукавов».

Владимир Якунин также подчеркнул, что профессия пожарного связана с высоким риском и без духовной поддержки «людям тяжело».

Представитель ветеранской организации Олег Черней заявил, что без пожарных страна не может обойтись. Он пожелал крепить профессионализм, в то время как «вера повысит боевой дух».

Молебен отслужил настоятель подворья Псковско-Печерского монастыря в Пскове иеромонах Анатолий. Он же провел чин освящения пожарной техники.

Праздник в честь иконы Неопалимой Купины проходит в православных церквях 17 сентября. Название иконы произошло от видения пророком Моисеем горевшего и несгораемого куста терновника – купины. Согласно Библии, Моисей пас овец на юге Синайского полуострова. Однажды повёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Хориву, где к нему явился Ангел Господень в пламени огня из середины тернового куста. «И увидел он, что терновый куст не сгорает», - сказано в Библии.

Личному составу пожарной части, расположенной в Пскове по улице Инженерной, 5, икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» подарил отец Владимир Любятовского прихода.

Есть свои иконы и у небольшого подразделения – Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Первую, Владимирскую Божьей Матери, подарил староста церкви Успения с Полонища в 1994 году. Вторая пришла из храма Александра Невского 2 ноября 2006 года и имеет свою предысторию. В пригороде Пскова случился пожар - дом сгорел, а Владимирская икона Божьей Матери, написанная на холсте, натянутом на деревянную раму, обгорела и потемнела. Прихожане церкви принесли её отцу Олегу Тэору. Позже он передал икону в пожарный музей со званием «Народный» в Пскове.

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