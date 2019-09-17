Сохранять стойкость духа пожелал Михаил Ведерников избранному главе Дновского района

13:29, 17 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал избранному главе Дновского района Михаилу Шауркину сохранять стойкость духа и быть последовательным в достижении поставленных целей. Приветственный адрес на торжественной церемонии вступления в должность главы муниципалитета зачитал руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В поздравлении губернатор отметил, что результаты Единого дня голосования говорят о доверии жителей муниципалитета: «Фраза о «кредите доверия» для вас особенно актуальна. Нужно конкретными действиями доказать, что ваши земляки сделали правильный выбор», - обратился Михаил Ведерников к Михаилу Шауркину. Глава региона подчеркнул, что впереди работа в рамках национальных проектов, реализация индивидуальной программы развития Псковской области, исполнение наказов избирателей и текущие дела. Он уверен, что в этой работе необходимо действовать единой командой, не обращая внимания ни на какие противоречия. Губернатор добавил, что только так можно будет добиться высоких результатов. Также Сергей Дмитриев вручил Михаилу Шауркину настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

В ответном слове Михаил Шауркин поблагодарил своих избирателей за доверие и пообещал его оправдать.

Также мероприятии приняли участие первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов, депутаты районного Собрания, главы поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций и жители муниципалитета.

В Единый день голосования, 8 сентября, за Михаила Шауркина отдали свои голоса более 63% избирателей - порядка 2,9 тысячи жителей Дновского района.