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Политика

Михаил Шауркин вступил в должность главы Дновского района

В Дно состоялась церемония вступления Михаила Шауркина в должность главы Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Председатель территориальной избирательной комиссии Дновского района Игорь Иванов напомнил, что выборы главы муниципалитета состоялись 8 сентября. На них Михаил Шауркин заручился поддержкой 63,75% жителей района, пришедших на избирательные участки. «Территориально избирательная комиссия Дновского района постановила признать выборы главы Дновского района состоявшимися и действительными, считать избранным главой Дновского района Михаила Шауркина», - отметил председатель ТИК.

После этого Михаил Шауркин принял присягу, в которой поклялся добросовестно исполнять обязанности, соблюдать права и свободы граждан, Конституцию Российской Федерации, региональное законодательство, устав района. Затем ему вручили удостоверение главы района.

Первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Антонов поздравил избранного главу Дновского района от лица законодательной власти области. Он отметил, что инаугурация знаменует окончание сложной предвыборной эпопеи и подчеркнул, что победа на выборах является стимулом не только для избранного главы, но и для его оппонентов. «Мы все россияне, мы все жители Псковской области должны, обязаны и будем работать на благо наших людей. Должность эта очень непростая. Праздничная эйфория сегодня закончится, а вот героические будни только начинаются», - отметил Виктор Антонов и вручил Михаилу Шауркину на память о событии часы с гербом Псковской области и символикой регионального парламента.

Виктор Антонов также передал Михаилу Шауркину подписанный председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым приветственный адрес. «Высокий пост налагает на вас большую ответственность перед земляками», - отметил Александр Котов в поздравлении. Спикер облсобрания отметил, что в последние годы Дновский район динамично развивался: за счёт федеральных и региональных средств были отремонтированы больница и Дом культуры, открыт кинозал, построена новая современная школа. Александр Котов выразил надежду, что заданный вектор на созидание и развитие будет сохранён.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев зачитал приветственный адрес главы региона Михаила Ведерникова. «Наступает время, когда нужно оправдать все возложенные на вас надежды и приступить к исполнению данных обещаний. Это будет непростой путь, который потребует от вас проявить все самые лучшие качества и готовность к конструктивному и упорному труду», - говорится в поздравлении. Сергей Дмитриев передал Михаилу Шауркину от имени главы региона настольную плакетку с перечнем эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

В ответном слове Михаил Шауркин поблагодарил своих избирателей за то, что они поверили в него и наделили кредитом доверия, который он пообещал оправдать.

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