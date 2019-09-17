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Общество

Воспитанники детских школ искусств Псковской области отправились в «Артек»

Воспитанники школ искусств Псковской области стали участниками специализированной хоровой смены в Международном детском центре «Артек», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Псковскую область представляют восемь исполнителей из школ искусств Пскова и Великих Лук. Более двух недель ребята участвовали в мастер-классах и репетициях.

Всего в «Артек» прибыли свыше 500 юных исполнителей почти из 60 регионов России и Приднестровской Молдавской Республики. В ходе хоровой смены прошел конкурс солистов Детского Хора России, который проводился в рамках национального проекта «Культура».

Во время специализированной смены на сцене «Артек-Арены» состоялся гала-концерт Детского хора России. Это сводный коллектив, в составе которого более тысячи детей из всех регионов страны. Детский хор России неоднократно принимал участие в масштабных мероприятиях мирового и федерального значения, в том числе в торжественной церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, Олимпийских игр в Сочи.

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