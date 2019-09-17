Руководитель псковского сосудистого центра: В вопросах диагностики мы приблизились к «потолку»

16:50, 17 сентября 2019, ПАИ

«На сегодняшний день в вопросах диагностической базы мы приблизились к «потолку», когда мы уже вряд ли сможем за счет какого-то прогресса что-то улучшить», - заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прям эфире ПАИ-live 17 сентября. Он отметил, что существующие методы диагностики и оборудование позволяют полностью обследовать пациента, поставить ему диагноз и дальше лечить, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как подчеркнул Сергей Калашников, используемые в псковском сосудистом центре методы диагностики не отличаются от применяемых в Санкт-Петербурге или Европе. Однако, сказал он, есть проблема с поздним выявлением заболеваний, поскольку люди обращаются к медикам, когда время уже упущено.

«Тут два аспекта. Первый психологический: мы все настроены на лучшее – «А вдруг пройдет». Второй - есть вероятность, что не слишком быстро можно попасть в лечебное учреждение, я думаю, не секрет, что у нас не всегда бывает хорошо со скорой помощью, поэтому граждане обращаются через 2 часа после инсульта и прочих болезней», - сказал замруководителя областной больницы.

При этом он отметил рост количества обращений в сосудистый центр и связал это с развитием диагностики. В частности, сейчас есть возможность передать из районов специалистам в область кардиограмму и тут же дистанционно получить консультацию.

Что касается оперативных вмешательств, то сосудистый центр рассчитывает к 2020 году оперировать на своих площадках 70% пациентов, сейчас этот показатель составляет 60%. Сергей Калашников отметил, что за последние годы в разы увеличилось количество операций на сосудах шеи, которые делают врачи сосудистого центра. «Мы готовы в два раза увеличить количество этих операций и идем к этому», - отметил он.