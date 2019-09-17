0
17:21
Началась реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове
16:31
Одеяла из Псковской области продавали в Нижнем Новгороде под видом итальянского средства от всех болезней
16:04
В три раза больше зерна намолотили в Псковской области в этом году
15:49
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
14:14
Спектакль о трагедии с подростками в Стругах Красных покажут в Филадельфии
13:04
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
12:28
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Руководитель псковского сосудистого центра: В вопросах диагностики мы приблизились к «потолку»

«На сегодняшний день в вопросах диагностической базы мы приблизились к «потолку», когда мы уже вряд ли сможем за счет какого-то прогресса что-то улучшить», - заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прям эфире ПАИ-live 17 сентября. Он отметил, что существующие методы диагностики и оборудование позволяют полностью обследовать пациента, поставить ему диагноз и дальше лечить, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как подчеркнул Сергей Калашников, используемые в псковском сосудистом центре методы диагностики не отличаются от применяемых в Санкт-Петербурге или Европе. Однако, сказал он, есть проблема с поздним выявлением заболеваний, поскольку люди обращаются к медикам, когда время уже упущено.

«Тут два аспекта. Первый психологический: мы все настроены на лучшее – «А вдруг пройдет». Второй - есть вероятность, что не слишком быстро можно попасть в лечебное учреждение, я думаю, не секрет, что у нас не всегда бывает хорошо со скорой помощью, поэтому граждане обращаются через 2 часа после инсульта и прочих болезней», - сказал замруководителя областной больницы.

При этом он отметил рост количества обращений в сосудистый центр и связал это с развитием диагностики. В частности, сейчас есть возможность передать из районов специалистам в область кардиограмму и тут же дистанционно получить консультацию.

Что касается оперативных вмешательств, то сосудистый центр рассчитывает к 2020 году оперировать на своих площадках 70% пациентов, сейчас этот показатель составляет 60%. Сергей Калашников отметил, что за последние годы в разы увеличилось количество операций на сосудах шеи, которые делают врачи сосудистого центра. «Мы готовы в два раза увеличить количество этих операций и идем к этому», - отметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше ходить и спать - эксперт Эксперт: У прошедших диспансеризацию меньше шансов стать пациентом сосудистого центра О результатах работы псковского сосудистого центра рассказал его руководитель 69 пациентов доставили на вертолёте в псковский сосудистый центр за год Псковский врач об ответственности за ложный вызов «скорой»: Не думаю, что нужно начинать со штрафных санкций Глава псковского сосудистого центра: Люди не очень хотят заботится о своем здоровье Начался ПАИ-live с руководителем сосудистого центра Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Руководитель регионального сосудистого центра станет гостем ПАИ-live 17 сентября Эксперт: Псковской области нужен собственный гастросувенир
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Началась реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове
17 сентября 2019
Началась реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове
Одеяла из Псковской области продавали в Нижнем Новгороде под видом итальянского средства от всех болезней
17 сентября 2019
Одеяла из Псковской области продавали в Нижнем Новгороде под видом итальянского средства от всех болезней
В три раза больше зерна намолотили в Псковской области в этом году
17 сентября 2019
В три раза больше зерна намолотили в Псковской области в этом году
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
17 сентября 2019
Сергей Калашников: ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров
Спектакль о трагедии с подростками в Стругах Красных покажут в Филадельфии
17 сентября 2019
Спектакль о трагедии с подростками в Стругах Красных покажут в Филадельфии
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
17 сентября 2019
Экс-начальник гдовского ГИБДД прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 сентября 2019
Благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина отслужили в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»
17 сентября 2019
Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»

Идет загрузка...