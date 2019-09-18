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Общество

За нарушение сроков оплаты контракта на содержание дорог оштрафован глава Плюсского района

УФАС России по Псковской области оштрафовало главу Плюсского района на 30 тысяч рублей за нарушение сроков оплаты контракта на содержание дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Между районной администрацией и коммерческой организацией был заключен контракт о содержании автомобильных дорог местного значения. Общая стоимость контракта превысила 800 тысяч рублей.

Глава района нарушил сроки оплаты за оказанные муниципальному образованию услуги, что не соответствует требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок).

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