Сергей Колесников воздержался давать комментарий о громком коррупционном деле

11:20, 18 сентября 2019, ПАИ

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области Сергей Колесников стал гостем ПАИ-live 18 сентября. Первым вопросом, который задали журналисты, стала ситуация с громким коррупционным делом - заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу Марину Окрушко задержали в Пскове при попытке передать взятку в размере 4 млн рублей. Деньги она вручила главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову для скорейшей передачи имущества компании «Псковавиа» на торги.

При передаче денег Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ.

«Не могу не попросить у вас комментарий по этой теме», - обратился к гостю корреспондент ПАИ.

«Комментария по данном вопросу не будет», - заявил Сергей Колесников.

Он уточнил, что свои оценки дадут компетентные органы и добавил: «я не уполномочен давать комментарии по данному вопросу».