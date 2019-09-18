Дело арестованной замруководителя судебных приставов Петербурга связано с имуществом «Псковавиа»

10:06, 18 сентября 2019, ПАИ

Дело заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу Марины Окрушко, арест которой санкционировал Псковский городской суд, связано с имуществом «Псковавиа». Об этом пишет «Фонтанка».

Марине Окрушко предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ. По данным «Фонтанки», она обратилась к главному приставу Псковской области Сергею Колесникову с просьбой о скорейшей передаче на торги арестованного имущества «Псковавиа» за вознаграждение.

Замруководителя судебных приставов Петербурга якобы пообещала, что заинтересованные в торгах люди отблагодарят Сергея Колесникова. Он согласился на предложение, сообщил о нем сотрудникам ФСБ и назвал петербургской коллеге свою цену — 4 млн рублей.

15 сентября в Пскове после передачи денег в автомобиле Сергея Колесникова сотрудники ФСБ задержали Марину Окрушко.

Управление ФСПП по Петербургу, ФСБ и Следственный комитет Пскова на данный момент не прокомментировали произошедшее.

«Псковавиа» принадлежит комитету по управлению госимуществом Псковской области. В марте Росавиация отозвала летный сертификат у компании. Арест на имущество «Псковавиа» наложен в связи с серией уголовных дел, в том числе по невыплате зарплаты.

По данным СПАРК, на исполнении УФССП по Псковской области находились почти 90 производств в отношении «Псковавиа». Большинство — 74 на сумму 24 млн рублей — завершены. В работе приставов находятся еще 16 производств на 16 млн рублей.