Три бюста героев-десантников предлагается установить в Пскове

16:58, 18 сентября 2019, ПАИ

В Пскове планируется установить три бюста героев-десантников, бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Так предлагается увековечить память уроженцев города Михаила Травина, Владимира Швецова и Романа Афанасьева. Эту инициативу рассмотрел Комитет Псковской городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, заседание которого прошло 18 сентября под председательством замглавы комитета Фёдора Постнова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как отметил представитель администрации города, бюсты героев-десантников к 20летию их подвига устанавливают во всех регионов России. В Пскове их предлагается разместить на Аллее Победы. Изготовление бюстов профинансирует ООО «Деловая Россия», установку – муниципалитет.

Члены комитета рекомендовали включить этот вопрос в повестку предстоящей сессии Псковской городской Думы.

Десантники 6-й роты погибли в бою на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции 1 марта 2000 года. В схватке со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков были убиты 84 десантника, выжили всего шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове. Он окончил школу №22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван в армию. Посмертно награждён Орденом Мужества, похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25 и профессиональном училище №7. После окончания учёбы служил в пограничных войсках, а затем – по контракту в 76-й дивизии. Похоронен на Орлецовском кладбище.

Гвардии младший сержант, командир отделения войсковой части Роман Афанасьев родился 11 октября 1980 года в Пскове. В армию был призвал в декабре 1998 года. Посмертно награждён Орденом Мужества. Похоронен на кладбище города Ишимбай (Республика Башкортостан).