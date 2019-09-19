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Общество

На 1,2 трлн рублей будут увеличены расходы бюджета России в 2020 году

В 2020 году расходы российской казны могут быть увеличены на 1,2 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные проекта федерального бюджета.

Согласно документу, в следующем году при доходах в 20,4 трлн рублей расходы российской казны составят 19,5 трлн рублей.

По словам представителя близкого к Минфину, впервые за многие годы в России будет проиндексирован материнский капитал, а также увеличены пенсии и пособия.

По мнению экспертов, Россия давно нуждается в увеличении государственных расходов, так как её экономика уже справилась с последствиями кризиса. При этом увеличение затрат свидетельствует о либерализации бюджетной политики.

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