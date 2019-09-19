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Общество

Гуманитарно-спортивный комплекс с центром семьи появится в Псковской области

В Псковской области проектируется гуманитарно-спортивный комплекс с центром семьи и начинается строительство исторического парка «Россия - моя история». Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью газете «Комсомольская правда».

Владыка также отметил, что Псковская епархия совместно с региональными властями готовится к строительству двух средних школ, одна из которых станет продолжением Псковской православной гимназии.

По словам митрополита Тихона, такие проекты не являются уникальными для России, так как реализованы во многих епархиях. «Просто в Пскове мы немного опаздываем», - сказал он.

Митрополит Тихон также сообщил, что Псковская епархия возводит восемь приходских домов. По его словам, приходские дома востребованы в Псковской области и являются не только хозяйственными постройками, но и воскресными школами и училищами, помещениями, где проходят огласительные курсы, беседы о Священном Писании, молодежные встречи. Владыка отметил, что все это и многое другое составляет жизнь православной общины. «Для всего этого необходим приходской дом, призванный стать родным для сотен людей», - подчеркнул он.

Помимо этого, митрополит Тихон также рассказал, что в Псковской епархии началась работа отдела по благотворительности, который открывает благотворительные столовые, сестричество для помощи в хосписе и больницах.

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