Псковские аграрии участвуют в международном форуме «Хлеб, ты — мир» в Калуге

14:03, 19 сентября 2019, ПАИ

19 сентября в Калуге на базе этнографического парка-музея «Этномир» стартовал международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который продлится до 22 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Псковскую область на мероприятии представляет делегация, в которую входят руководство регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, Псковского облпотребсоюза, представители Великолукского, Гдовского и Порховского райпо, фермеры области.

На форуме организована выставка экспозиций регионов в виде стендов, в том числе, и псковский – «Псковский край». Участники форума могут познакомиться и продегустировать разнообразную продукцию предприятий и фермеров. На стенде также представлены и ремесла, характерные для Псковской области. При этом на мероприятие приехали и представители малочисленного народа сето. Они познакомят участников форума со своими культурой и традициями.

В рамках форума также пройдет деловая программа. Псковская делегация, в частности, примет участие в пленарных заседаниях, круглых столах и дискуссионных площадках. На всех этих площадках будут обсуждаться вопросы развития сельских территорий, законодательного обеспечения потребительской кооперации и внедрения цифровых возможностей кооперативной организации. Также в рамках мероприятия состоится презентация проектов центросоюза, молодежные и студенческие фестивали.

Кроме того, на форуме пройдёт 71-й конгресс международного союза пекарей и кондитеров, открытый кубок России по хлебопечению и 10-й всероссийский конкурс «Лучший хлеб России — 2019».

В форуме «Хлеб, ты — мир» участвуют представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более 70 субъектов России. Также на форум приехали делегации из 50 государств мира.