Организаторы отчитались о 39-х международных Ганзейских днях в Пскове

16:17, 19 сентября 2019, ПАИ

19 сентября в Пскове прошло заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской городской Думы под председательством Валерия Тюменцева, в ходе которого организаторы отчитались о проведении 39-x международных Ганзейских дней Нового времени.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина рассказала об основных мероприятиях, которые провели в Ганзейские дни в Пскове и о масштабе праздника. По ее словам, в Ганзейских днях приняли участие 72 европейских Ганзейских города из Германии, Норвегии, Бельгии, Латвии, Эстонии, Нидерландов, Польши, Исландии, Эстонии, Швеции, Франции, Польши, Белоруссии и 17 российских городов. Официально зарегистрированных участников из ганзейских городов – 1 тысяча 864 человек, из них 1 тыс. 297 - иностранные граждане и 567 россиянине. На Ганзейском рынке были представлены 11 стран и 60 городов. Всего на празднике работали 13 сценических площадок и 9 праздничных территорий с мастерами народного творчества и торговлей.

Татьяна Пустошкина отметила, что Ганзейские дни – это результат командной работы: «Мы постарались сделать так, чтобы гости нашего города смогли узнать больше о Пскове, погрузиться в атмосферу праздника и получить удовольствие от пребывания в городе. Мы до сих пор слышим отклик нашей работы от участников из Ганзейских городов».

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.