Научную работу псковички представят в Швеции

17:21, 19 сентября 2019, ПАИ

В Швеции на Стокгольмском международном молодежном научном семинаре будет представлена работа псковички Софьи Вершининой. Её проект – исследование биогенных веществ и нефтепродуктов в Псковско-Чудском водоеме. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Работа Софьи Вершининой стала одной из лучших на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Кроме того, благодаря своему проекту псковичка будет бесплатно обучаться в Университете ИТМО по направлению «Биоинженерия» – она выиграла конкурс вуза ITMO.STARS-2019. Всего победителями стали 15 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска, Абакана и других городов.

По словам Софьи Вершининой, она начала работу над проектом по Псковско-Чудскому водоему еще в 8 классе - как только началась химия: «Мой учитель заметил заинтересованность в этом предмете и предложил заниматься во внеурочное время научными исследованиями».

Девушка также рассказала, что поначалу такие занятия представляли собой освоение элементарных методик, а когда дело дошло до выбора темы, то она поняла, что будет заниматься анализом качества воды, поскольку «вода и уровень ее загрязненности влияет на качество нашей жизни».

Софья Вершинина добавила, что хотела бы попробовать свои силы в клеточной инженерии.