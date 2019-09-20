Ввести круговое движение возле здания областной прокуратуры в Пскове предлагают активисты «Убитых дорог»

11:32, 20 сентября 2019, ПАИ

Ввести круговое движение в Пскове возле здания Псковской областной прокуратуры – на пересечении улицы Кузнецкой, Плехановского посада и улицы Карла Маркса - предложил активист общественного движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 20 сентября.

Дмитрий Цопов привел в пример кольцевое движение на въезде в Тарту. Создание такого «миникольца», по его словам, стоит порядка 80 тысяч рублей и включает в себя установку пластиковых отбойников и дорожных знаков. «Этот опыт надо перенимать, а у нас всё идет в штыки», - заявил активист и отметил, что ГИБДД в Пскове только ставит барьерные ограждения для снижения аварийности, что не всегда эффективно. Он заявил, что не следует превращать город в «концентрационный лагерь» этими заборами.

Активист «Убитых дорог» Николай Мельков добавил, что данные кольца можно ставить на многих перекрестках с интенсивным движением.

Также общественники предлагают изменить схему движения на пересечении Юбилейной и Доставалова и нескольких других участках в Пскове.